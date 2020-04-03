Витсель: ничего, кроме удивительных воспоминаний моего времени в «Зените»

31-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в России за питерский «Зенит», опубликовал фото с награждения в составе сине-бело-голубых после победы в чемпионате России сезона-2014/2015, выразив свою любовь к Санкт-Петербургу.

«Ничего, кроме удивительных воспоминаний моего времени в «Зените», клуб и город, который я держу очень близко к сердцу», — подписал фото Витсель.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Витселя.

Витсель стал игроком «Зенита» в 2012 году, перейдя из португальской «Бенфики» за € 40 млн. В составе питерцев он провёл 180 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами, став чемпионом России, обладателем Кубка, и, дважды, Суперкубка России. Зимой 2017 года Витсель перешёл в китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай».