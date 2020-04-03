Лукаку: обязательно нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса»?

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выступил с критикой руководства Серии А, в связи с промедлением остановки чемпионата Италии из-за распространения коронавируса.

«Почему мы должны играть, когда в мире люди рискуют своими жизнями? Обязательно нужно было дождаться, когда у игрока «Ювентуса» выявят коронавирус? Это ненормально. Я скучаю по футболу, но жизни людей сейчас самое важное. Всё остальное второстепенно.

Больше всего мне не хватает соперничества, полного стадиона, поддержки трибун. Сейчас я пользуюсь моментом, чтобы проанализировать мои последние выступления, всё, что я сделал за последние шесть месяцев. В футболе всегда есть место развитию. Я всегда должен быть готов помочь своим одноклубникам. Мы много тренируемся, каждый день смотрим видео, чтобы осознать свои ошибки и избежать их повторения в будущем», — приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport

В нынешнем сезоне за «Интер» 26-летний форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.