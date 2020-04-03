Де Брёйне – о приостановке сезона в АПЛ: чересчур долгое ожидание может создать проблемы

28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал ситуацию с остановкой чемпионата Бельгии и допустил, что также можно поступить и руководству английской Премьер-Лиги, если это поможет избежать проблем в следующем сезоне.

«Я не имею понятия, будет ли продолжен сезон. Как и у вас, в Англии тоже хотят как можно дольше подождать перед принятием решения. Однако для меня, как для футболиста, не всё так однозначно. Если ты ничего не делаешь шесть недель, обычно тебе требуется предсезонный период продолжительностью от трёх до четырёх недель. Если мы немедленно возобновим сезон, каждый окажется в лазарете через пару матчей.



Конечно, никто не хочет этого. Однако на кону большие деньги, и я думаю, чересчур долгое ожидание может создать проблемы для следующего сезона. У нас не такой уж длинный летний перерыв, чтобы мы могли запихнуть в него все матчи. Было бы печально окончательно остановить такой хороший сезон, но если это позволит избежать проблем на следующий год, так и нужно поступить», — приводит слова Де Брёйне HLN.



В этом сезоне Де Брёйне в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.

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