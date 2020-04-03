«Шальке» возобновил тренировки на поле

Игроки немецкого «Шальке», находившиеся на карантине последние две недели, возобновили тренировки на поле.

Команда собралась на базе в Гельзенкирхене и провела бесконтактную тренировку. Игроков разделили на пары, они строго соблюдали необходимую дистанцию. Фото с занятия опубликовал Bleacher Report.

Бундеслига, как и другие крупные спортивные соревнования, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Самая ранняя возможная дата возобновления первенства — 30 апреля. В чемпионате Германии сыграно 25 туров, лидирует мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков, на втором месте — дортмундская «Боруссия» (51). «Шальке» занимает шестую строчку с 27 очками.