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«Шальке» возобновил тренировки на поле

«Шальке» возобновил тренировки на поле
Футбол / Германия 0

Игроки немецкого «Шальке», находившиеся на карантине последние две недели, возобновили тренировки на поле.

Команда собралась на базе в Гельзенкирхене и провела бесконтактную тренировку. Игроков разделили на пары, они строго соблюдали необходимую дистанцию. Фото с занятия опубликовал Bleacher Report.

Бундеслига, как и другие крупные спортивные соревнования, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Самая ранняя возможная дата возобновления первенства — 30 апреля. В чемпионате Германии сыграно 25 туров, лидирует мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков, на втором месте — дортмундская «Боруссия» (51). «Шальке» занимает шестую строчку с 27 очками.

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