Дель Пьеро: моя любовь к «Ювентусу» уникальна, она будет вечной

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро вспомнил свою карьеру в туринском клубе. Он выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год.

«Я болел за „Ювентус“ с детства и выиграл с ним всё, что мог, включая Серию B в трудное для команды время. Я же вернул „Юве“ на вершину перед уходом. Последний матч сезона-2011/2012 с „Аталантой“, когда мы стали чемпионами после долгого перерыва, стал кульминацией карьеры, это нечто большее, чем трофей. У меня нет слов, чтобы описать чувства партнёров по команде и болельщиков на стадионе в тот день. Моя любовь к „Юве“ уникальна и не закончится никогда», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Алессандро Дель Пьеро выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» шесть раз.