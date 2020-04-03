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В «Барселона» опасаются сокращения трансферного бюджета

В «Барселона» опасаются сокращения трансферного бюджета
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» может изменить трансферную политику из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса — в клубе бояться сокращения бюджета на подписание новых игроков, сообщает ESPN.

В данный момент каталонцы ищут игроков, контракты которых завершаются летом или тех футболистов, чьи контракты завершаются меньше, чем через год, их можно подписать по заниженной стоимости.

До кризиса «Барселоне» требовалось найти € 140 млн на трансферы. У клуба уже упали доходы, зарплаты игроков уже снижены на 70%.

Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 27 туров, «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на два очка.

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