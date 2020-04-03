Промес показал, как играет в FIFA. У него джойстик с эмблемой «Спартака»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в своём «инстаграме» показал, как проводит время на карантине, объявленном в связи с пандемией коронавируса.



28-летний футболист продемонстрировал, как играет в FIFA 20. При этом джойстик Квинси оказался окрашенным в красно-белые цвета и с эмблемой московского «Спартака», за который он выступал ранее.

Видео доступно на «Чемпионате».

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. В ходе своей карьеры хавбек также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью».



Ранее Промеса уличили в нарушении карантина. В Сети появилось видео, на котором он вместе с друзьями играет в футбол в Амстердаме.