Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Промес показал, как играет в FIFA. У него джойстик с эмблемой «Спартака»

Промес показал, как играет в FIFA. У него джойстик с эмблемой «Спартака»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес в своём «инстаграме» показал, как проводит время на карантине, объявленном в связи с пандемией коронавируса.

28-летний футболист продемонстрировал, как играет в FIFA 20. При этом джойстик Квинси оказался окрашенным в красно-белые цвета и с эмблемой московского «Спартака», за который он выступал ранее.

Видео доступно на «Чемпионате».

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. В ходе своей карьеры хавбек также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью».

Ранее Промеса уличили в нарушении карантина. В Сети появилось видео, на котором он вместе с друзьями играет в футбол в Амстердаме.

Промес извинился за нарушение карантина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020