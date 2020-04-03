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Карпов: побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным. Они мне жёстко пихали

Карпов: побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным. Они мне жёстко пихали
Футбол / РПЛ 0

17-летний защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал, как у него складываются отношения с партнёрами по команде.

«Кто первым восхитил в основе ЦСКА? Игорь Акинфеев, ну, это понятно. Влашич. Для молодых важны Дивеев, Чалов, Обляков. Вся эта команда — восторг. Потому что это первая команда.

Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным. Когда делают серьёзные лица. Хотя Кирилл с серьёзным лицом и шутит — так сразу и не поймёшь, но я уже привык улыбаться.

И Акинфеев, и Набабкин мне жёстко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность — а дальше я и не заглядываю. В основе я ещё вообще не закрепился: всё впереди», — приводит слова Карпова Sport24.

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