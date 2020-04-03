Футбол сегодня: в чемпионате Беларуси стартует 3-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 3 апреля, состоятся несколько матчей.
Главные встречи игрового дня пройдут в Беларуси, где стартует 3-й тур чемпионата. В 17:00 мск в Бобруйске начнётся матч «Белшина» – «Городея». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Вторая встреча, в которой сойдутся минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ», пройдёт в Минске, начало – в 19:00 мск. На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.
Также в Беларуси состоятся три матча вторых команд чемпионата. В 13:00 мск начнётся встреча «Брест» – «Славия Мозырь», в 13:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче «БАТЭ» – «Рух Брест», а в 14:00 мск стартует встреча солигорского «Шахтёра» с «Неманом».
В чемпионате Бурунди пройдут два матча. В 14:30 мск начнётся встреча «Рукинзо» – «Мусонгати». В 17:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Интер Стар» – «Нгози Сити».
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