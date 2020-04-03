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Кришито: скоро всё это закончится, давайте немного подождём

Кришито: скоро всё это закончится, давайте немного подождём
Футбол / Италия 0

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

«Позитивная сторона этого тяжёлого времени – можно жить полной жизнью 24 часа в сутки. Можно заняться тем, что в повседневной жизни мы иногда откладываем на второй план или воспринимаем как должное. Надеюсь, скоро сможем вновь гулять вдоль побережья и проводить время с людьми, которых мы любим. Скоро всё это закончится, давайте немного подождём», – написал Кришито.

Посмотреть фотографию можно на странице Доменико Кришито в «Инстаграме».

Кришито перешёл в «Дженоа» летом 2018 года после семи лет в «Зените», с которым он дважды становился чемпионом России, столько же раз завоёвывал Суперкубок и один раз – Кубок страны. Защитник уже выступал за итальянский клуб в периоды с 2003 по 2004, с 2006 по 2007, с 2008 по 2009 и с 2009 по 2011 год.

Ранее Кришито принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома».

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