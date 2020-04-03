Это’О жёстко раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О выступил с критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.



В ходе эфира на французском телевидении профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, обсуждали пандемию коронавируса. Учёные выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.



«Вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка», — написал Это’О в своём «инстаграме», сопроводив сообщение гневными эмодзи.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.

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