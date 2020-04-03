Это’О жёстко раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О выступил с критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.
В ходе эфира на французском телевидении профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, обсуждали пандемию коронавируса. Учёные выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.
«Вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка», — написал Это’О в своём «инстаграме», сопроводив сообщение гневными эмодзи.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.
- 3 апреля 2020
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32
-
03:52
-
03:17
-
02:54
-
02:21
-
02:06
-
01:44
-
01:22
-
00:57
-
00:48
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 2 апреля 2020
-
23:46