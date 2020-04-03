Санетти: Мартинес счастлив в «Интере». Надеюсь, он останется

Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, прокомментировал возможный трансфер аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Я с огромным удовольствием говорю о Лаутаро. Он перешёл к нам, когда на него возлагали больше всего надежд в аргентинском футболе. Когда я разговаривал с Диего Милито, мы согласились, что он мог бы стать одним из ключевых игроков. Сейчас ему всего 22 года, он играет в основе сборной Аргентины. Я вижу, как он тренируется с партнёрами по команде каждую неделю. Я вижу, что он счастлив с нами, и надеюсь, что он останется вместе с другими игроками, которые значительно выросли. Это большая ценность для нашего клуба», – приводит слова Санетти Sky Sport Italia.