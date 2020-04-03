Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Остальные отказались

Английская Премьер-лига вместе с руководителями клубов продолжает продумывать план завершения нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает The Athletic, один из клубов предложил доиграть оставшиеся матчи за границей, а именно – в Китае. Идея заключается в том, чтобы отправиться в место, где футболисты окажутся в безопасности и при этом будет соответствующая уровню АПЛ инфараструктура. При этом спала бы нагрузка на Национальную службу здравоохранения Великобритании, а базы команд и другие помещения можно было бы предоставить медицинским службам и местным властям.
По информации издания, остальные 19 клубов чемпиона Англии идею с поездкой в Китай не поддержали.
Напомним, пауза в английской Премьер-лиге продлится минимум до мая. К настоящему моменту в первенстве сыграно 29 туров.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
- 3 апреля 2020
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