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Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Остальные отказались

Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Остальные отказались
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига вместе с руководителями клубов продолжает продумывать план завершения нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Athletic, один из клубов предложил доиграть оставшиеся матчи за границей, а именно – в Китае. Идея заключается в том, чтобы отправиться в место, где футболисты окажутся в безопасности и при этом будет соответствующая уровню АПЛ инфараструктура. При этом спала бы нагрузка на Национальную службу здравоохранения Великобритании, а базы команд и другие помещения можно было бы предоставить медицинским службам и местным властям.

По информации издания, остальные 19 клубов чемпиона Англии идею с поездкой в Китай не поддержали.

Напомним, пауза в английской Премьер-лиге продлится минимум до мая. К настоящему моменту в первенстве сыграно 29 туров.

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