#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Романом Широковым — в 20:30
Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.
Пятый инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 3 апреля, начало — в 20:30 мск.
К нам в виртуальные гости придёт бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Широковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Роман Широков выступал в составе национальной команды России с 2008 по 2016 год. На клубном уровне полузащитник играл за ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Краснодар». Широков заявил об окончании профессиональной футбольной карьеры в июле 2016 года.
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