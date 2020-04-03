Агент Бийола: Яка счастлив в ЦСКА и не собирается покидать команду

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал высказывание своего подопечного в интервью словенским СМИ, где он заявил о недовольстве своим нынешним положением в московском клубе.



«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре. В Словении Яка создал фонд для поддержки заражённых коронавирусом. В него входят он, Лука Дончич и бывший словенский хоккеист», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В том же году хавбек завоевал с «армейцами» Суперкубок России.

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА