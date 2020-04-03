Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Бийола: Яка счастлив в ЦСКА и не собирается покидать команду

Агент Бийола: Яка счастлив в ЦСКА и не собирается покидать команду
Футбол / РПЛ 0

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал высказывание своего подопечного в интервью словенским СМИ, где он заявил о недовольстве своим нынешним положением в московском клубе.

«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре. В Словении Яка создал фонд для поддержки заражённых коронавирусом. В него входят он, Лука Дончич и бывший словенский хоккеист», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В том же году хавбек завоевал с «армейцами» Суперкубок России.

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020