Агент Бийола: Яка счастлив в ЦСКА и не собирается покидать команду

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал высказывание своего подопечного в интервью словенским СМИ, где он заявил о недовольстве своим нынешним положением в московском клубе.
«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре. В Словении Яка создал фонд для поддержки заражённых коронавирусом. В него входят он, Лука Дончич и бывший словенский хоккеист», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В том же году хавбек завоевал с «армейцами» Суперкубок России.
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