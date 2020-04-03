«Молодец, я слежу». Тренер вратарей «Локомотива» похвалил Гильерме за домашние тренировки

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки в условиях домашней самоизоляции. Тренер вратарей клуба Заур Хапов похвалил подопечного и прокомментировал публикацию: «Молодец, поддерживай форму, я слежу».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набрав 50 очков, «Локомотив» располагается на втором месте (41).