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Со склада с формой сборных России украли экипировку. В РФС рассказали о подробностях

Со склада с формой сборных России украли экипировк
Со склада с формой сборных России украли экипировку. В РФС рассказали о подробностях
Футбол / РПЛ 0

В Российском футбольном союзе сообщили о краже экипировки со склада с формой сборных России и рассказали о подробностях инцидента.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», — сообщили в департаменте коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее в Сети появились фото новой формы сборной России от немецкой фирмы adidas. Ожидалось, что презентация обновлённой экипировки национальной команды пройдёт в конце марта этого года, однако позже мероприятие было перенесено на неопределённый срок.

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