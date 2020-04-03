Со склада с формой сборных России украли экипировку. В РФС рассказали о подробностях

В Российском футбольном союзе сообщили о краже экипировки со склада с формой сборных России и рассказали о подробностях инцидента.



«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», — сообщили в департаменте коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее в Сети появились фото новой формы сборной России от немецкой фирмы adidas. Ожидалось, что презентация обновлённой экипировки национальной команды пройдёт в конце марта этого года, однако позже мероприятие было перенесено на неопределённый срок.