Со склада с формой сборных России украли экипировку. В РФС рассказали о подробностях

В Российском футбольном союзе сообщили о краже экипировки со склада с формой сборных России и рассказали о подробностях инцидента.
«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», — сообщили в департаменте коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее в Сети появились фото новой формы сборной России от немецкой фирмы adidas. Ожидалось, что презентация обновлённой экипировки национальной команды пройдёт в конце марта этого года, однако позже мероприятие было перенесено на неопределённый срок.
- 3 апреля 2020
-
13:55
-
13:52
-
13:45
-
13:28
-
13:08
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:39
-
11:27
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32