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«Добро пожаловать на Запад». Демба Ба уличил французских учёных в расизме

«Добро пожаловать на Запад». Демба Ба уличил французских учёных в расизме
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба, известный по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси», раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

«Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают, что превосходят всех настолько, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться», — написал сенегалец в своём «твиттере».

Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.

Это’О жёстко раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах
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