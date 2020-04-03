«Добро пожаловать на Запад». Демба Ба уличил французских учёных в расизме

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба, известный по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси», раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.
«Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают, что превосходят всех настолько, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться», — написал сенегалец в своём «твиттере».
Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.
- 3 апреля 2020
-
13:55
-
13:52
-
13:45
-
13:28
-
13:08
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:39
-
11:27
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32