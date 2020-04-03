Экс-тренер ЦСКА: почему не сравнивать Акинфеева с Яшиным? Статистика говорит — они лучшие

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.



«Не чересчур ли сравнивать Акинфеева с Яшиным? А почему нет? Ещё раз – что нам статистика говорит? Яшин и Акинфеев – лучшие. Вот и всё.



Что касается продолжительности карьеры, сколько отмерено, столько пусть и играет. Я сам только в 44 закончил. Главное, чтобы здоровье позволяло и желание оставалось. Чтобы футбол в рутину не превратился. Как Фил Эспозито говорил: «Если при выходе на поле нет волнения и трепета – надо заканчивать». У Игоря, знаю, с желанием полный порядок. А с каждым годом ещё и мудрее становится.



Играть до 50? Это уж как карта ляжет. Но вечных футболистов не бывает. Каждый начинает чувствовать, когда молодёжь подпирает. Что-то в игре исчезает, возраст начинает брать своё. В игре Игоря я пока ничего такого не вижу. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?