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Экс-тренер ЦСКА: почему не сравнивать Акинфеева с Яшиным? Статистика говорит — они лучшие

Экс-тренер ЦСКА: почему не сравнивать Акинфеева с Яшиным? Статистика говорит — они лучшие
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Не чересчур ли сравнивать Акинфеева с Яшиным? А почему нет? Ещё раз – что нам статистика говорит? Яшин и Акинфеев – лучшие. Вот и всё.

Что касается продолжительности карьеры, сколько отмерено, столько пусть и играет. Я сам только в 44 закончил. Главное, чтобы здоровье позволяло и желание оставалось. Чтобы футбол в рутину не превратился. Как Фил Эспозито говорил: «Если при выходе на поле нет волнения и трепета – надо заканчивать». У Игоря, знаю, с желанием полный порядок. А с каждым годом ещё и мудрее становится.

Играть до 50? Это уж как карта ляжет. Но вечных футболистов не бывает. Каждый начинает чувствовать, когда молодёжь подпирает. Что-то в игре исчезает, возраст начинает брать своё. В игре Игоря я пока ничего такого не вижу. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева
Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?
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