Чанов: в ЦСКА Ревякину показалось, что бога за бороду схватил. Ненормально требовать в 16

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о работе с экс-голкипером «армейцев» Сергеем Ревякиным, ныне выступающим за «Арарат».
«Что пошло не так? Не знаю, как это назвать, но ходить к главному тренеру и что-то требовать… В 16 лет?! Мягко говоря, это ненормально. Видимо, со стороны ему кто-то начал подсказывать, и, как я уже говорил, тараканы в голове перевесили. Хотя лично у меня с Сергеем никаких проблем не было – спокойно работали. Но зачем он пошёл к Слуцкому, даже не посоветовавшись со мной, я до сих пор не пойму.
Ревякин сказал, что ему казалось, что в ЦСКА не дают шанса? Казалось… Показалось, видимо, что бога за бороду схватил. Опять же – эту тему можно было спокойно обсудить. А он пытался главному тренеру что-то рассказать, доказать, выяснить. «Я должен быть первым!» Почему должен? Почему первым? Кто это решил? Видимо, только сам Сергей. Ну или те, с кем он на стороне советовался», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
- 3 апреля 2020
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