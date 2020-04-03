Испанский журналист: Дзюба мечтает о «Реале»? Разве он входит в топ-10 форвардов планеты?

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, рассказавшего о желании выступать за мадридский «Реал».



«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдет», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Дзюба — воспитанник «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 13 голов (4 — с пенальти) и 9 результативных передач.

«Даже не уровень «Леганеса». В Испании высмеяли Дзюбу за слова о желании играть в «Реале»