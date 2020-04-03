«Ривер Плейт» заинтересован в возвращении Игуаина

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщает Clarin.
По данным источника, «Ривер Плейт» попытается заполучить форварда, если «Ювентус» не захочет продлевать с ним контракт, действующий до лета 2021 года.
Игуаин перешёл из «Ривер Плейта» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013 году аргентинец покинул клуб и перебрался в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Игуаин может продолжить карьеру в Испании. Игроком интересовался «Атлетик» из Бильбао.
Ранее футболистка «Ривер Плейт» Джордан О'Брайен приняла участие в челлендже с туалетной бумагой, но в какой-то момент сбила рулоном картину со стены.
- 3 апреля 2020
-
13:55
-
13:52
-
13:45
-
13:28
-
13:08
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:39
-
11:27
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32