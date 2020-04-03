«Ривер Плейт» заинтересован в возвращении Игуаина

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщает Clarin.

По данным источника, «Ривер Плейт» попытается заполучить форварда, если «Ювентус» не захочет продлевать с ним контракт, действующий до лета 2021 года.

Игуаин перешёл из «Ривер Плейта» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013 году аргентинец покинул клуб и перебрался в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Игуаин может продолжить карьеру в Испании. Игроком интересовался «Атлетик» из Бильбао.

Ранее футболистка «Ривер Плейт» Джордан О'Брайен приняла участие в челлендже с туалетной бумагой, но в какой-то момент сбила рулоном картину со стены.