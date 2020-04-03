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Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане
Футбол / Франция 0

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в чемпионате Франции наряду с практически всеми лигами в мире была объявлена пауза из-за распространения коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а чемпионат Европы—2020, который должен был состояться этим летом, пройдёт в 2021 году.

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