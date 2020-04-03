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Павлюченко проиграл дочери в лото. Ему пришлось отжиматься

Павлюченко проиграл дочери в лото. Ему пришлось отжиматься
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в «Инстаграме» показал свой досуг на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.

На видео экс-футболист играет с дочерью в лото и, потерпев поражение, отжимается.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Павлюченко опубликовал фото дочери.

Последним профессиональным клубом Павлюченко был «Арарат», за который он выступал в период с мая по ноябрь 2017 года. Роман также известен по игре за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». С 2003 по 2012 год 38-летний экс-футболист вызывался в состав национальной команды России, с которой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы–2008.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все лиги в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи чемпионата, остаётся Беларусь.

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