Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим футболистом команды по итогам марта.



В голосовании среди болельщиков голкипер красно-белых набрал 29% голосов и обошёл полузащитников Романа Зобнина (19) и Зелимхана Бакаева (10).



«Март складывался и для команды, и для меня удачно: нам удалось пройти ЦСКА в сумасшедшей кубковой игре и набрать очки в Оренбурге. Но сейчас самое главное — одержать победу над тем, что мешает нам вернуться к привычной жизни и вновь наслаждаться любимым футболом. Спасибо всем и каждому, кто отдал свой голос за меня. Будьте здоровы! Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Максименко.



В минувшем месяце Максименко принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 2 гола. После этого первенство было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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