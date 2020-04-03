Неймар анонимно сделал крупное пожертвование на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар анонимно пожертвовал £ 775 тыс. (€ 880 тыс.) на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Футболист перевёл одну половину суммы на счёт ЮНИСЕФ, а вторую — одному из бразильских благотворительных фондов, сообщает Sky Sports.

Неймар публично не говорил о своём поступке, но об этом рассказал бразильский телеведущий Крис Флорес.

«Неймар пожертвовал £ 775 тыс. на борьбу с COVID-19. Он перевёл деньги в начале прошлой недели. Половина средств была направлена в ЮНИСЕФ, а другая половина — в фонд, созданный художниками.

Неймар предпочёл сделать пожертвование анонимно, поэтому мы решили рассказать о его поступке. Нужно говорить о добрых делах. Мы считаем, что это крутой поступок, который послужит стимулом для других спортсменов и людей», — сказал Флорес.