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Сезон английской Премьер-лиги не возобновится в начале мая

Сезон английской Премьер-лиги не возобновится в начале мая
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига, Английская футбольная лига, а также ассоциации футболистов и тренеров выступили с совместным заявлением, в котором рассказали о возобновлении нынешнего сезона.

1. Матчи не будут возобновлены в начале мая. Кампания будет доиграна тогда, когда будет безопасно.

2. Из-за влияния пандемии COVID-19 дата возобновления сезона постоянно пересматривается заинтересованными сторонами.

3. АПЛ тесно сотрудничает со всем профессиональным футболом в Англии, а также с правительством, государственными учреждениями и другими структурами, чтобы найти совместное решение.

4. План всех сторон — полностью завершить кампанию. Это касается не только матчей Премьер-лиги, Чемпионшипа и более низких лиг, но и Кубка Англии.

5. Возобновление сезона возможно только при полной поддержке правительства и медиков.

Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Остальные отказались
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