Сезон английской Премьер-лиги не возобновится в начале мая

Английская Премьер-лига, Английская футбольная лига, а также ассоциации футболистов и тренеров выступили с совместным заявлением, в котором рассказали о возобновлении нынешнего сезона.
1. Матчи не будут возобновлены в начале мая. Кампания будет доиграна тогда, когда будет безопасно.
2. Из-за влияния пандемии COVID-19 дата возобновления сезона постоянно пересматривается заинтересованными сторонами.
3. АПЛ тесно сотрудничает со всем профессиональным футболом в Англии, а также с правительством, государственными учреждениями и другими структурами, чтобы найти совместное решение.
4. План всех сторон — полностью завершить кампанию. Это касается не только матчей Премьер-лиги, Чемпионшипа и более низких лиг, но и Кубка Англии.
5. Возобновление сезона возможно только при полной поддержке правительства и медиков.
- 3 апреля 2020
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