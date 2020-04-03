Накануне между нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой и комментатором Василием Уткиным произошёл конфликт. Форвард заявил, что Уткин настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале». Позже комментатор ответил Дзюбе, заявив, что футболист «стибрил деньги в раздевалке, увёл жену у друга, но остался героем для вас».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кого вы поддерживаете в конфликте Уткина и Дзюбы?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 3 апреля 2020
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