Футболистам АПЛ могут сократить зарплату на 30%

Клубы английской Премьер-лиги пришли к соглашению по вопросу сокращения зарплат игроков в условиях приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба АПЛ.

Все представители АПЛ согласились обсудить со своими футболистами снижение или отсрочку зарплат на сумму вплоть до 30%.

Это решение связано с финансовыми потерями, которые несут клубы из-за паузы. При этом руководство Премьер-лиги хочет сохранить все рабочие места.

Ранее АПЛ объявила, что матчи нынешней кампании не будут возобновлены в начале мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от коронавируса скончалось более 55 тыс. человек.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.