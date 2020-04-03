Футболистам АПЛ могут сократить зарплату на 30%
Клубы английской Премьер-лиги пришли к соглашению по вопросу сокращения зарплат игроков в условиях приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба АПЛ.
Все представители АПЛ согласились обсудить со своими футболистами снижение или отсрочку зарплат на сумму вплоть до 30%.
Это решение связано с финансовыми потерями, которые несут клубы из-за паузы. При этом руководство Премьер-лиги хочет сохранить все рабочие места.
Ранее АПЛ объявила, что матчи нынешней кампании не будут возобновлены в начале мая.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от коронавируса скончалось более 55 тыс. человек.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
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