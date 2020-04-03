Синау: в 1987-м ЦСКА увёл Карпина у «Ростсельмаша» из-за призывного возраста

Бывший игрок и тренер «Ростсельмаша» Валерий Синау поделился мнением о нынешней команде «Ростова».
«Начну издалека. Знаю, что президент клуба Арташес Арутюнянц и Валерий Карпин находятся в прекрасных отношениях, это отражается на всём коллективе. Я не очень близко общаюсь с руководством клуба, но в прошлом году впервые за долгое время они поздравили меня с днём рождения. Такое внимание, конечно, очень приятно.
Расскажу историю, о которой мало кто знает. В 1987 году Карпин мог оказаться в «Ростсельмаше». Он был на сборе с командой «Спорт» из Таллина в Сочи, её в то время тренировал Валерий Овчинников. Мы побеседовали, Карпин был согласен перейти к нам, но ЦСКА увёл его у нас из-за призывного возраста.
Мне нравится, что «Ростов» при нём играет в очень креативный футбол. Много игроков высокого уровня, счастлив, что наша команда бьётся за самые высокие места. Тем более с такими болельщиками. Был на игре в Грозном и видел, сколько ростовчан приехало! А что творится на «Ростов Арене», не описать словами. Очень надеюсь увидеть команду в еврокубках, «Ростов» заслуживает этого», — приводит слова Синау пресс-служба жёлто-синих.
- 3 апреля 2020
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