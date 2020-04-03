Пономарёв: стоит подумать о том, чтобы провести РПЛ в Китае, люди на нашу лигу там пойдут

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв предложил провести оставшуюся часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги в Китае.

«А почему бы не провести РПЛ в Китае, если у них не будет вспышки вируса? И народ на нашу лигу там пойдёт. Стоит об этом подумать. Запускать все команды дорого, но, может, всё окупится. В Китае на наши команды ходить будут, это будет здорово. Зачем ребята сидят растренированные? Мышцы должны быть в рабочем состоянии, а сидеть дома и играть в компьютеры — не вариант», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от коронавируса скончалось более 55 тыс. человек.