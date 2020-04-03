Аршавин: Кокора супер, если честно. Жду его летом в Питере

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пообщался в «Инстаграме» с бывшим партнёром по клубу Александром Кержаковым и поделился своим мнением о форварде «Сочи» Александре Кокорине.



«Кокора супер, если честно. Жду его летом в Питере», — сказал Аршавин.

Кокорин перешёл в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

В настоящее время чемпионат России приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.

Ранее Кокорин опубликовал видео, на котором пошутил над своим двухлетним сыном Майклом.