Смолов: не могу привыкнуть к испанской сиесте

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал об игре и жизни в Испании.
«Я успел сыграть шесть матчей. Отличается от РПЛ, конечно. Всё компактно, скорость, выполнение технических элементов, там другой уровень мастерства. Даже «Леганес» играет в атаку. Все стараются забить, даже те, кто играет в закрытый футбол.
Я бы хотел остаться в Испании, мне здесь нравится. Скажу честно, здесь доброжелательные люди, все сразу начали помогать. Я даже не ожидал, хотя понимал, что проблем не возникнет. Все пошли навстречу, начали помогать.
Но не могу привыкнуть к их сиесте, они очень поздно едят. Пока не могу подстроить режим, дико не нравится. Это Галисия, здесь своя кухня. Мне запомнился местный омлет с сыром и картофелем, осьминог по галиссийски — пульпо, и хамон я люблю. Хотя я не ем свинину в другом виде», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
- 3 апреля 2020
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