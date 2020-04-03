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Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова

Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова
Футбол / Испания 0

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, как его приняли в Испании.

«Перед встречей с «Реалом» Серхио Рамос меня поприветствовал. Спросил, как впечатления, чего не приезжал раньше. Сказал ему, что очень круто, рад, что приехал. Я с ним впервые познакомился после товарищеского матча с Испанией в Питере, попросил футболку, перекинулся парой слов.

Один раз мы как-то обсудили с Яго Аспасом пенальти на чемпионате мира. Но он вообще не парится по этому поводу. Его никто не подкалывает. Здесь хорошо относятся к команде, у меня есть история Валерия Карпина и Александра Мостового, хорошо приняли. Царём иногда называют в разных аккаунтах по фану, но оригинальный царь — Мостовой. А я принц, но принцем ещё называют Аспаса. Я Федька из Саратова», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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