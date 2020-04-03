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Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»

Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»
Футбол / РПЛ 0

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов поделился своим мнением о перспективах полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в Европе.

«Я болею за «Милан». У Лёхи Миранчука была возможность поехать и наладить всё. Он хотел поехать, я с ним говорил. Но у «Локомотива» была твёрдая позиция по этому вопросу. Ему было бы боязно и страшновато, но он был готов ехать. Понятно, что ему без брата будет тяжелее.

В плане футбола Миранчуку не будет сложно. Только в плане быта. По футбольному он сможет себя проявить», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» отказался отпускать Алексея Миранчука в аренду в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Источник: «Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в аренду в «Милан»
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