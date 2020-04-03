Смолов: Pharaoh — это Месси рэпа

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов поделился своим мнением о российском рэпере Глебе Голубине, выступающем под сценическим именем Pharaoh. Футболист рассказал также о любимом клубе.
«Фараон — это Лионель Месси рэпа. Между «Реалом» и «Барселоной» выберу «Барсу». Забить «Реалу» — это круто, горжусь этим. Но болею я за «Милан», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор в 6 встречах забил 1 гол.
«Сельта», набрав 26 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 матчах подопечные Оскара Гарсии одержали 5 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
- 3 апреля 2020
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