Серия А может не возобновиться в мае

Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса может в мае не возобновиться, сообщает Football Italia.



По информации источника, сезон итальянской Серии А будет возобновлён только после того, как состояние здоровья людей позволит это сделать.



Ранее сообщалось, что чемпионат Италии вернётся после паузы в субботу, 2 мая. После его возобновления матчи планируется проводить без зрителей. Сезон может завершиться 30 июня 2020 года.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. В Италии на 3 апреля зафиксировано более 115 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.