Широков: не настолько плохо выгляжу, чтобы быть подписанным на Навального

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об оппозиционере Алексее Навальном и бывшем президенте страны Борисе Ельцине.

«До 2024 года много воды утечёт, посмотрим, как Владимир Путин отработает. Но даже если не он, назовите хоть кого-то, у кого есть программа и позиция. Навальный? А кто у него в команде? У него половина команды сидела, другая половина до 2024-го ещё отсидит. Он сам сидевший. Создайте явного человека, с нормальной командой, который будет вещать что-то нормальное для людей.

Я не настолько плохо выгляжу, чтобы быть подписанным на Навального. Я на карантине, но не болею. Да и обострения весеннего у меня нет. Я ещё в 2011 году давал интервью Дудю. Сказал, что это непонятный проект, он мне не интересен. За всё хорошее и всё плохое — быть легко. Что он сделал хорошего на своём посту? Кировлес отжал? А Никита Белых за него отдувается, все счастливы и довольны.

Если у народа есть запрос на смену власти, то народ найдёт человека с нужными лозунгами. Не знаю, дал ли нам Ельцин свободу, я был тогда молодой. Может, он её нам дал, а потом через друзей и залоговые аукционы придушил. Я был ребёнком при нём. Родители делали всё возможное, чтобы дома был хлеб и еда. У них не спрашивал, как было тяжело. Посмотрите на наши кладбища, из тех годов лежит одна молодёжь», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.