Кокорин: у меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Дальше будет решать «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса, а также высказался о своём будущем.



«Мы не так давно ещё тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту», потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всё распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.



Мне очень приятно, что Федотов назвал меня лучшим футболистом из тех, кого он когда-либо тренировал. В «Сочи» очень приятно работать каждый день, все условия созданы для того, чтобы играть в футбол.



В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против «Зенита», но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались. Если игра с «Зенитом» будет ключевой для нас, тогда пойдём на это. Знаю, какая это сумма, она в евро.



Когда успел подружиться с Погба и Фабрегасом? За свою карьеру выступал с легионерами высокого класса, которые играли с ними в сборных и дружат. И мне посчастливилось с ними познакомиться. Мы особо не дружим, было приятно получить от них поздравления с днём рождения.



Многие сейчас играют в компьютерные игры. Поэтому у кого есть возможность, можно убить время. Ну и нужно отдыхать», — приводит слова Кокорина сайт телеканала «Матч ТВ».

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