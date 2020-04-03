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Широков: Глушакова вся страна подкалывала, а он молодец

Широков: Глушакова вся страна подкалывала, а он молодец
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков во время прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о конфликте с экс-игроком московского «Спартака» Денисом Глушаковым, ныне выступающим за грозненский «Ахмат».

«Я подкалывал Глушакова во время чемпионата Европы 2016 года? Знаете, там был такой буклет — с полным составом сборной России, и у всех там были указаны трофеи. Но только у Глушакова там ничего не было, поэтому его подкалывал не я, а составители буклета. Дениса подкалывала вся страна, но он молодец, добился трофея. Замахивался ли он на меня тогда? На меня Глушакову сложно было, он на трофеи замахивался», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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