Широков: пистолет к голове Федуна не приставлял и никакую лодку в «Спартаке» не раскачивал

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о проблемах, которые у него возникли во время выступлений за московский «Спартак».
«Леонид Федун считает меня плохим человеком? Это было не моей инициативой — подписать контракт со «Спартаком», я ему пистолет к голове не приставлял. Пусть вспомнит сам, как они за мной бегали, просили подписать контракт даже тогда, когда у меня была травма. У меня был контракт, я не сачковал. Мне нельзя было предъявить претензии по тренировочному процессу.
В 2015 году я никакую лодку не раскачивал. Меня посадили на лавку — я сидел. Провёл 13 матчей, 11 из них полностью. Потом ещё со сборной мы выиграли товарищескую встречу у Португалии, я забил победный гол. Потом играл в основном составе против Хорватии, а приехали — меня вновь посадили. Меня не устраивала подобная ситуация, но был пункт в контракте, по которому я не мог говорить много» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
- 3 апреля 2020
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:41
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:24
-
19:12
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:04