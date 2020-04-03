Юный футболист забил мяч в окно дома невероятным сверхдальним ударом

Юный футболист Дилан Моне продемонстрировал невероятный удар. Ему удалось забить мяч в окно дома с очень большого расстояния. На это парню понадобилось немало попыток.

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Ранее Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак» (2015 — 2019), помогла мужу на домашней тренировке, командуя на русском и английском языках.

Напомним, практически все профессиональные спортивные турниры в мире, включая Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу, были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Чемпионат Европы по футболу, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.