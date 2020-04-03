Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юный футболист забил мяч в окно дома невероятным сверхдальним ударом

Юный футболист забил мяч в окно дома невероятным сверхдальним ударом
Футбол 0

Юный футболист Дилан Моне продемонстрировал невероятный удар. Ему удалось забить мяч в окно дома с очень большого расстояния. На это парню понадобилось немало попыток.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак» (2015 — 2019), помогла мужу на домашней тренировке, командуя на русском и английском языках.

Напомним, практически все профессиональные спортивные турниры в мире, включая Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу, были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Чемпионат Европы по футболу, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось
Главный хейт российского футбола.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020