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Глеб: в Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат

Глеб: в Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, известный по выступлению за «Арсенал» и «Барселону», высказался о проведении матчей в Беларуси во время пандемии коронавируса.

«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие. Что происходит с БАТЭ? На мой взгляд, у ребят пропала уверенность, они не действуют на поле агрессивно. Может, насытились победами и титулами. Это психология. Они тренируются, врачи каждый день делают тесты. Может, и присутствует какой-то страх, я не знаю, не нахожусь внутри клуба.

Лидерство «Энергетика-БГУ» и «Минска»? Мне нравятся эти команды, там молодые ребята, зарплаты минимальные по меркам чемпионата Беларуси. Тренер верит в перспективных игроков, которые не боятся и раскрываются. Выходят на поле, получают удовольствие и радуются.

Чемпионат Беларуси не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», — приводит слова Глеба сайт телеканала «Матч ТВ».

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