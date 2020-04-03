Широков: все говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» это что?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о спонсировании московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.
«Вот все говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть — везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Роман выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Затем хавбек на правах свободного агента стал игроком «Спартака», цвета которого защищал до января 2016-го.
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