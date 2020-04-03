66-летний чемпион СССР: хочется играть, а меня не заявляют. Полнейшая дискриминация

Чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Юрий Пудышев, которому сегодня, 3 апреля, исполнилось 66 лет, выразил готовность выйти на поле в чемпионате Беларуси.

«Знаю рецепт хорошей формы: нужно разжечь костёр, бросить туда картошечку. Она запекается, вынимаешь её и ешь. Дым и огонь все микробы убивают. Но меня никто не слушает… Можно немного шампусика добавить к этому. Но это когда есть деньги.

Вячеслав Колосков назвал чемпионат Беларуси порнографией? Ой, не знаю. Я забыл, как телевизор включается, телефон у меня простой. Что-то мне рассказывают люди, но немного отошёл от всего. Апатия. Мне думается, оттого, что меня не заявляют. А мне хочется сыграть. Полнейшая дискриминация, конечно.

Неужели трудно на 15-20 минут выпустить? За ветеранов ведь бегаю. Я всё-таки попрошу федерацию, чтобы они меня заявили за главную команду борисовского БАТЭ. Да за любую команду — лишь бы в Высшей лиге играла!» — сказал Пудышев в интервью каналу «Футбольные темы» в «Яндекс.Дзен».