Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Расинга» рассказал, как Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Реала» в 18 лет

Президент «Расинга» рассказал, как Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Реала» в 18 лет
Футбол / Испания 0

Президент «Расинга» Виктор Бланко рассказал, как нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в 18 лет отказался переходить в мадридский «Реал».

«Приехали скауты «Реала» и сообщили, что хотят арендовать Лаутаро с опцией последующего выкупа за внушительную сумму. Тем не менее он отклонил это предложение, потому что хотел выиграть трофей с «Расингом». И он остался. Он всегда точно знал, чего хочет. «Реал» был полон решимости забрать Лаутаро, предложение клуба было очень серьёзным. Но игрок отказался от перехода», — приводит слова Бланко Mundo Deportivo.

Мартинес перешёл из «Расинга» в миланский «Интер» в 2018 году. В нынешнем сезоне в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне форвард забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны «Барселоны» и «Реала».

Санетти: Мартинес счастлив в «Интере». Надеюсь, он останется
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020