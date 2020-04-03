Президент «Расинга» рассказал, как Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Реала» в 18 лет

Президент «Расинга» Виктор Бланко рассказал, как нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в 18 лет отказался переходить в мадридский «Реал».
«Приехали скауты «Реала» и сообщили, что хотят арендовать Лаутаро с опцией последующего выкупа за внушительную сумму. Тем не менее он отклонил это предложение, потому что хотел выиграть трофей с «Расингом». И он остался. Он всегда точно знал, чего хочет. «Реал» был полон решимости забрать Лаутаро, предложение клуба было очень серьёзным. Но игрок отказался от перехода», — приводит слова Бланко Mundo Deportivo.
Мартинес перешёл из «Расинга» в миланский «Интер» в 2018 году. В нынешнем сезоне в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне форвард забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны «Барселоны» и «Реала».
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