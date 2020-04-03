Результаты всех футбольных матчей 3 апреля
Сегодня, 3 апреля, состоялись матчи чемпионатов Бурунди и Беларуси.
Бурунди. Примус-лига. 27-й тур
«Рукинзо» — «Мусонгати» — 2:2
«Интер Стар» — «Нгози Сити» — 1:1
Беларусь. Высшая лига. 3-й тур
«Белшина» — «Городея» — 0:1
«Динамо» (Минск) — «Торпело-БелАЗ» — 2:0
Беларусь. Высшая лига. Дублирующие составы. 3-й тур
«Брест-2» — «Славия-2» (Мозырь) — 2:0
«БАТЭ-2» — «Рух-2» (Брест) — 1:4
«Шахтёр-2» (Солигорск) — «Неман-2» — 1:1
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
Бывший главный тренер сборной Беларуси поддержал продолжение чемпионата страны
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