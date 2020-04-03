Результаты всех футбольных матчей 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, состоялись матчи чемпионатов Бурунди и Беларуси.

Бурунди. Примус-лига. 27-й тур

«Рукинзо» — «Мусонгати» — 2:2

«Интер Стар» — «Нгози Сити» — 1:1

Беларусь. Высшая лига. 3-й тур

«Белшина» — «Городея» — 0:1

«Динамо» (Минск) — «Торпело-БелАЗ» — 2:0

Беларусь. Высшая лига. Дублирующие составы. 3-й тур

«Брест-2» — «Славия-2» (Мозырь) — 2:0

«БАТЭ-2» — «Рух-2» (Брест) — 1:4

«Шахтёр-2» (Солигорск) — «Неман-2» — 1:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.