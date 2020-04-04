Частный самолёт Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе

Частный самолёт форварда «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает HLN.
По данным источника, самолёт направлялся на Тенерифе, однако совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя из-за проблемы с шасси. В окружении Месси сообщают, что в этот момент игрока не было на борту. Аргентинец иногда сдаёт самолёт в аренду.
Ранее Месси объявил, что игроки первой команды «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.
Напомним, 26 января 2020 года Брайант разбился вместе дочерью в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 в Калифорнии.
- 4 апреля 2020
-
01:55
-
00:59
-
00:37
-
00:14
- 3 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:41
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:41