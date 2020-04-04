Частный самолёт Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе

Частный самолёт форварда «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает HLN.

По данным источника, самолёт направлялся на Тенерифе, однако совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя из-за проблемы с шасси. В окружении Месси сообщают, что в этот момент игрока не было на борту. Аргентинец иногда сдаёт самолёт в аренду.

Ранее Месси объявил, что игроки первой команды «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

Напомним, 26 января 2020 года Брайант разбился вместе дочерью в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 в Калифорнии.