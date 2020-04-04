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Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
Футбол / Германия 0

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker.

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю. Ещё два клуба могут стать банкротами в июне. В первой Бундеслиге угроза нависла над четырьмя командами. Один клуб рискует стать банкротом в мае, ещё три – в июне.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Чемпионат Германии не возобновится раньше 30 апреля
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