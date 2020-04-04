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Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам походит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — приводит слова Чеферина Spiegel.

Ранее сообщалось, что Чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» примут участие в квалификационном раунде турнира.

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